توريد 1409 طن قمح إلى صوامع عتاقة بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

واصل المزارعون في السويس، اليوم السبت، توريد محصول القمح إلى صوامع عتاقة التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين، وبلغ إجمالي ما جرى توريده 1409 أطنان من القمح.

وقال عماد زين العابدين وكيل وزارة التموين في السويس، إن موسم الحصاد بدأ في السويس يوم 15 أبريل، ويصل الصومعة يوميًا ما بين 200 إلى 250 طنًا من القمح.

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وأضاف "زين العابدين"، أن صوامع عتاقة تضم 12 خلية كل منها يستوعب 5 ألاف طن من القمح، ويجرى تخزين ما يورده المزارعين في السويس يومًيا في الخلية الأولى.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المساحة المزروعة بالقمح في السويس صغيرة للغاية إذا ما قورنت بالمحافظات المجاورة، لافتًا أن إنتاجية القمح في السويس لم تصل في الأعوام الماضية إلى 4 آلاف طن.

واستطرد المسئول، أن صوامع عتاقة تمثل مركز تجميع، وتستقبل كمية من الاقماح التي يوردها مزارعي محافظة الشرقية، وكفر الشيخ بعد امتلاء الشون والصوامع لديهم، وذلك للقدرة الاستيعابية للصوامع التي تستوعب 60 ألف طن وتعمل بنظام إلكتروني في السحب والتفريغ.