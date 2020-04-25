تحالف عالمي يسعى لجمع الأموال اللازمة لتسريع البحوث الطبية حول كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف- (د ب أ):

أطلقت منظمة الصحة العالمية والقوى الكبرى وكبار المتبرعين حملة اليوم الجمعة، لجمع مليارات الدولارات لتسريع العمل في مجالات التشخيص والعلاج واللقاحات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في عرض افتراضي على شبكة الانترنت للبرنامج "إننا نواجه تهديدا مشتركا لا يمكننا هزيمته إلا باتباع نهج مشترك".

وتهدف المبادرة إلى التأكد من أن هذه الأدوات الطبية المطورة حديثًا ستكون متاحة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم ، وليس فقط في البلدان الغنية.

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وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في حفل إطلاق المبادرة الافتراضي ، وهي تتحدث عن الحاجة إلى جمع مبلغ 8 مليارات يورو (6ر8 مليار دولار) :"هذه صحة عامة للبشرية جمعاء".

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله في أن تتمكن الولايات المتحدة والصين من التغلب على خلافاتهما وتدعمان المبادرة. وقال "يجب ألا يكون هناك أي انقسامات بين الدول".

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنه سيتم عقد مؤتمر رسمي للكشف عن التعهدات في 4 مايو المقبل. وقالت رئيسة الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي إن الهدف هو جمع 7.5 مليار يورو.