روسيا: استمرار التعاون بين موسكو وواشنطن في المجال النووي سيكون في مصلحة الطرفين

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (أ ش أ):
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن استمرار التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في المجال النووي سيكون في مصلحة الطرفين، وإنه سيكون من الخطأ فقدان الخبرة المكتسبة في العمل المشترك.
وأضاف ريابكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم السبت - "ننطلق من حقيقة أن التعاون الوثيق المستمر في جميع القضايا المتعلقة بالتشغيل الموثوق لمجمع الطاقة النووية، في مصلحة موسكو وواشنطن، حيث إنه وعلى مدى عقود من التعاون، تراكمت خبرة واسعة، وسيكون من الخطأ أن نخسرها".
وتوضح استراتيجية وزارة الطاقة الأمريكية، التي نُشرت أمس، أن الولايات المتحدة ستُخرج روسيا والصين من أسواق التقنيات النووية الموجودة تحت تأثيرهما، وستستعيد مكانتها الرائدة عالميا في تصدير أفضل التقنيات في مجال الطاقة النووية، وقد تم تقديم هذه الاستراتيجية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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