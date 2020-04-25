إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بطريق السادات بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- محمد الملاح:
أصيب 8 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارتين بطريق "السادات- شبين الكوم"، اليوم السبت.
تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز السادات بتصادم سيارتين بطريق" السادات- شبين الكوم" ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.
جرى الدفع بـ 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى السادات العام وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
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