إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بطريق السادات بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- محمد الملاح:

أصيب 8 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارتين بطريق "السادات- شبين الكوم"، اليوم السبت.

تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز السادات بتصادم سيارتين بطريق" السادات- شبين الكوم" ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

جرى الدفع بـ 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى السادات العام وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.