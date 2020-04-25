توريد 15 ألف و383 طن قمح إلى صوامع المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- محمد الملاح:

أعلنت محافظة المنوفية، اليوم السبت، توريد ما يزيد عن 15 ألف و383 طن قمح منذ بداية موسم الحصاد وحتى الآن، وبلغ ما جرى توريده اليوم قرابة 3577 طن قمح.

ووجه اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، اللجان المختصة بضرورة تسهيل كافة الإجراءات، أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين، وتذليل كافة العقبات التي تعوق عمليات التوريد، حفاظًا على المحصول.

وناشد المحافظ المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم .