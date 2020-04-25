ولاية أمريكية تسجل “قفزة قياسية” بوفيات بكورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 أبريل 2020 01:17 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 أبريل 2020 01:17 مساءً - مشاركة

اجتذب تجمع خارج مبنى الكونغرس في مدينة ماديسون بولاية ويسكونسن الأميركية، الجمعة، مئات المحتجين الذين طالبوا توني إيفرز حاكم الولاية الديمقراطي بإعادة فتح الولاية حتى مع إعلانها أكبر قفزة خلال يوم واحد في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا.

وأصبحت إعادة فتح الأعمال التجارية المغلقة في الولايات الأميركية قضية خلاف سياسي، بعد تقويض إجراءات العزل العام للحد من انتشار الفيروس الاقتصاد الأميركي.

وطالب المحتجون في عدة ولايات خلال الأسبوعين الماضيين بوقف الأوامر التي أدت إلى إغلاق الأعمال التجارية والأنشطة الاخرى التي تعتبر غير أساسية.

واعتمر محتجون كثيرون قبعات تدعم الرئيس دونالد ترامب ولوحوا بالعلم الأميركي ورفعوا لافتات كتب عليها “عودوا للعمل” و”افتحوا ويسكونسن الآن”، في الوقت الذي دعوا فيه حاكم الولاية لإنهاء أمر البقاء في المنازل الساري حتى 26 مايو.

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ومن المتوقع أن تكون ويسكونسن ولاية حاسمة في انتخابات الرئاسة التي تجري في نوفمبر، التي يسعى الرئيس دونالد ترامب للفوز فيها بفترة ثانية.

وقال محتج من خلال بوق ” لا تتركوا الشيوعيين يسيطرون على بلدنا. فلتبقوا أقوياء ومتحدين وواثقين وفخورين بأميركا”.

وقالت شرطة الكونغرس في ويسكونسن إن نحو 1500 شخص حضروا التجمع، وإنه لم يتم اعتقال أحد.