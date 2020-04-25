كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إنشاء مستشفى لعلاج مرضى كورونا في 48 ساعة بالإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنشأت مدينة الشيخ خليفة الطبية مستشفى مؤقت لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العاصمة الإماراتية أبوظبي في فترة لم تتجاوز 48 ساعة.

وكشفت الدكتورة مريم بطي المزروعي، المدير التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية، أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى الجديد الذي هو امتداد للمدينة الطبية تبلغ 127 غرفة ويعمل فيه 85 ممرضاً و20 من الأطباء والصيادلة والفنيين.

وأضافت المزروعي: "تحت هذا الزخم من النشاط والمثابرة، تم تنفيذ المهمة حسب الخطة المطروحة وخلال 48 ساعة لرفع الطاقة الاستيعابية لإمارة أبوظبي".

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وكان السيد محمد عيسى المهري، نائب المدير التنفيذي لإدارة المالية في مدينة الشيخ خليفة الطيبة والمسؤول عن إدارة المشروع قال: "نحن شعب لا يعرف المستحيل، مواردنا البشرية هي رأسمالنا الحقيقي في الأزمات والطوارئ وما كان لهذا المشروع أن يرى النور دون جهود كوادرنا الذين واصلوا ليلهم بنهارهم للانتهاء منه في الموعد المحدد".

وتابع المهري: "بدأنا بتشكيل فريق عمل وتحديد المهام كل فريق وتم وضع خطة محددة ودقيقة لآلية تفعيل المبنى خلال 48 ساعة وتوزيع الأدوار على خلايا العمل المكونة من فرق طبية وتمريضية وهندسية وإدارية وخدمات مساندة وعمليات تشغيلية بحيث ينفذ كل فريق المهام المناطة به ضمن جدول زمني محدد وصارم وتم البدء من البنية التحتية ووسائل السلامة والأمان ثم نقل المعدات والمستلزمات الطبية وتشغيلها وربطها بالأنظمة الإلكترونية".

وأوضح المهري: أنه بنهاية الدقائق الأخيرة من الـ48 ساعة كان المبنى على أهبة الاستعداد لاستقبال ضيوفه من مرضى "كوفيد-19" بطاقة استيعابية أولية تبلغ 127 غرفة منها 12 غرفة مخصصة للعائلات.