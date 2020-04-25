كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إيران تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 5650 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في إيران، اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 5650، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وقالت السلطات الصحية الإيرانية، في وقت سابق، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 88 ألفا و194 شخصاً، وبوفاة 93 شخصاً آخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في إيران 5574 شخصاً.

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وكانت السلطات الإيرانية، قد استأنفت بعض الانشطة الاقتصادية، التى بدأت تدريجيا منذ نحو أسبوع فى جميع المحافظات، وفى العاصمة طهران فتحت المراكز التجارية والبازارات المسقفة أبوابها، بحسب قرار اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، برئاسة الرئيس الإيرانى حسن روحانى.

وبحسب تقرير وكالة التلفزيون الإيرانى iribnews، فانه وفقا لقرار المقر الوطنى لإدارة أزمة كورونا، فانه يسمح للوحدات النقابية "متوسطة المخاطر" الموجودة فى المراكز التجارية أو الأسواق المسقفة، بما فى ذلك سوق طهران، بالعمل من خلال تسجيل واستلام تصريح صحى، ووفقا للقرار فان الحد الأقصى لعمل المحال التجارية حتى الساعة الـ6 مساءً، ويجب الاغلاق بعض ذلك الوقت.

ومع إعادة فتح بازار طهران أظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، ازدحام فى الأسواق والشوارع الإيرانية، وعدم مراعاة خطة التباعد الإجتماعى التى أقرتها وزارة الصحة، وعلى مدار السبوع الماضى مع الإستئناف التدريجى للأعمال شهدت وسائل المواصلات الإيرانية اكتظاظا هو ما ناقشته الصحافة الإيرانية على مدار الأيام الماضية.