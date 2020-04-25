كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب "كورونا".. تطبيق حظر التجوال الكامل في هذه الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرضت السلطات في سريلانكا، اليوم السبت، حظر تجول على مدار 24 ساعة في جميع أنحاء البلاد بعد زيادة قياسية في إصابات فيروس كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقالت السلطات الصحية في سريلانكا، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 46 حالة، في عدد هو الأعلى خلال يوم واحد، مما رفع إجمالي الإصابات في الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، إلى 420 ، بما في ذلك سبع وفيات.

وخضعت سريلانكا، لحظر تجوال على مدار 24 ساعة منذ 20 مارس الماضي، لكنها قررت، الاثنين، رفعا جزئيا للحظر خلال ساعات النهار في أكثر من ثلثي البلاد، بعد ما قالت إنها تمكنت من احتواء الفيروس.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قال أنيل جاسينغي، كبير مسؤولي الصحة في البلاد، في تصرحيات سابقة إن الفيروس أصبح تحت "تحت السيطرة" في سريلانكا.

Advertisements

لكن بدا أن قرار تخفيف القيود جاء بنتائج عكسية، إذ عاودت أرقام المصابين الارتفاع مجددا.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وقد تم تسجيل حتى الآن أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في مختلف بلدان العالم ووفاة نحو 60 ألف شخص.

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.