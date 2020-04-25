كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اليابان تسجل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا في طوكيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في اليابان، اليوم السبت، تسجيل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا في طوكيو، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وقد أعلنت مصادر مطلعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد بين طاقم السفينة السياحية الإيطالية التي ترسو في ميناء ناجازاكي الياباني إلى 91 إصابة، مع استمرار تساؤلات حول كيفية عودتهم إلى بلادهم.

وقالت المصادر، إنه تم إدخال واحد فقط من البحارة الـ 91 المصابين في كوستا أتلانتيكا إلى المستشفى. وقال المسؤول في ناجازاكي إن الباقين، الذين يعانون من أعراض طفيفة أو بدون أعراض، ما زالوا على متن السفينة، تحت إشراف طبيب وأربع ممرضات، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقامت سلطات ناجازاكي بالحجر الصحي في كوستا أتلانتيكا عند وصولها إلى اليابان، وأمرت طاقمها بعدم المغامرة خارج الرصيف باستثناء زيارات المستشفى.

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لكن مسؤولي المحافظة قالوا هذا الأسبوع، إن بعض أفراد الطاقم غادروا دون علمهم، وطلبوا معلومات مفصلة عن تحركاتهم.

خطين آخرين يديرهما نفس المشغل، كوستا سيرينا وكوستا نيورومانتيكا، مع طواقم مجتمعة من نحو 1000، يتم إرساؤهم أيضًا في ناجازاكي ومن المقرر أن يغادروا بحلول نهاية أبريل، لكن ليس لديهم حالات معروفة، ولا يوجد اختبار فيروس مخطط له.

تنفد المستشفيات من الأسرّة في بعض أجزاء اليابان، حيث قالت هيئة الإذاعة العامة، إن إصابات السفينة ساعدت في نقل العدد الوطني لحالات الإصابة بالفيروس إلى ما بعد 12،500 اليوم الجمعة. توفي حوالي 328 شخصا.

وأضافت هيئة الإذاعة NHK، أن العاصمة طوكيو أكدت 161 حالة إصابة جديدة، أدنى من رقمها القياسي في يوم واحد البالغ 201 المسجل قبل أسبوع.