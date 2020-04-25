كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر المئات يحتجون على إغلاق الحدود البولندية الألمانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتج المئات من الأشخاص الذين يعيشون في بولندا ويعملون في ألمانيا مساء الجمعة في بلدة زغورزيليك الحدودية الجنوبية الغربية البولندية على الحجر الصحي الإلزامي لفيروس كورونا الجديد لأولئك الذين يعبرون الحدود.

تم تنظيم الاحتجاج على جسر مشاة يربط بين زغورزيليك وبلدة جورليتز الألمانية، التي كانت تعمل كمدينة واحدة قبل إغلاق الحدود، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت ميريلا بينكيفيتش، وهي معلمة تعيش في زغورزيليك وتعمل في جورليتز: "لقد كنت محاصرًا في المنزل لمدة ستة أسابيع، لا أستطيع عبور الحدود، أذهب إلى العمل. لا يمكنني العودة إلى طلابي".

كانت بولندا واحدة من أوائل دول الاتحاد الأوروبي التي أغلقت الحدود بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد. كما فرضت حظرًا إجباريًا لمدة أسبوعين لأولئك الذين يدخلون أراضيها - هزة كبيرة لأولئك الذين يعيشون حياتهم بين دولتين من دول الاتحاد الأوروبي.

تجمع نحو 300 شخص في الجانب البولندي وحوالي 100 في ألمانيا، بعضهم يرتدون كمامات الوجه. تم فصل المجموعتين بسياج معدني مؤقت أقيم في منتصف الجسر لمنع الناس من عبور الحدود.

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وقالت أحد اللافتات التي حملها المتظاهرون في بولندا: "دعونا نعمل، دعونا نعود". وهتف بعضهم أيضًا بالنشيد الوطني البولندي، بينما ردد آخرون نشيد الاتحاد الأوروبي، ونشيد الفرح.

واستشهدت ريناتا بوردوس، من بلدية مدينة زغورزيليك، ببيانات تظهر أن حوالي 20,000 بولندي يعملون في منطقة ساكسونيا الألمانية، 10،500 منهم يعبرون الحدود البولندية الألمانية بشكل يومي. وقالت، إن نحو 3000 بولندي يعملون في جورليتز وحدها.

كما نُظمت احتجاجات في مدن بولندية أخرى تقع على الحدود الألمانية والتشيكية.

وقالت السلطات المحلية من جنوب غرب بولندا في رسالة مفتوحة لرئيس الوزراء ماتيوز موراوسكي: "لنتذكر أن الوظائف لن تنتظر إلى الأبد عودة العمال البولنديين. هل سيتلقى هؤلاء الناس المساعدة والدعم من الدولة؟".

وقال "موراوسكي"، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الحدود ستظل مغلقة حتى 3 مايو على الأقل.