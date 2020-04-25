كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في ألمانيا إلى 152.438 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ (RKI) للأمراض المعدية، اليوم السبت، ارتفاع حالات الإصابة بفيروسات كورونا المؤكدة في ألمانيا بمقدار 2.055 إلى 152.438، وهو ثاني يوم من التباطؤ بعد ثلاثة أيام من التسارع في الإصابات الجديدة.

وأكدت حالات الإصابة بالفيروس التاجي يوم الجمعة زيادة بمقدار 2337 حالة. وأظهر العدد يوم السبت أن حصيلة القتلى المبلغ عنها ارتفعت 179 إلى 5500 شخص.

وفي وقت سابق، قال معهد روبرت كوخ الألماني، الخميس، إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي في ألمانيا ارتفع إلى 5.094. هذه زيادة قدرها 215 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

وفي الوقت نفسه، لا يزال عدد الإصابات الجديدة معتدلًا نسبيًا، حيث تم تسجيل 2352 حالة في 24 ساعة. وقد تعافى حوالي 3800 مريض إضافي من المرض.

بلغت ألمانيا عن أكثر من 150.000 إصابة بالفيروس، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

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وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن البلاد ما زالت في بداية أزمة الفيروس الجديد، محذرة من أن الوضع سيظل صعبًا للغاية لبعض الوقت.

وصرحت ميركل في كلمة أمام البوندستاغ، مجلس النواب في البرلمان الألماني، للمشرعين: "سنعيش مع هذا الفيروس لفترة طويلة قادمة".