كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تايوان تظهر تضامنا مع بائع الكتب الهارب من هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر الحزب الحاكم في تايوان، اليوم السبت، دعما لبائع كتب في إقليم هونج كونج فر إلى الجزيرة الديمقراطية وسط مخاوف من الاضطهاد الصيني، حيث قدمت رئيسة تايوان تساي إنج - ون التهاني عندما افتتح متجرًا جديدًا في العاصمة تايبيه.

لجأ لام وينج كي إلى تايوان العام الماضي بعد أن احتجزه عملاء صينيون لمدة ثمانية أشهر في عام 2015 أثناء عمله في مكتبة في هونج كونج وباع كتبًا تنتقد القيادة الصينية، كما أوردت وكالة "رويترز".

أثارت القضية جدلًا كبيرًا وأثارت مخاوف من تزايد السيطرة الصينية في المركز المالي.

تصدر "لام" عناوين الصفحات الأولى في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن ألقى رجل بطلاء أحمر عليه، قبل أيام فقط من إعادة فتح "كتب خليج كوزواي" في تايبيه - رمز المقاومة للانتهاكات الصينية المتصورة لحريات هونج كونج.

صدم الهجوم الكثيرين في تايوان، التي أصبحت ملجأ لعدد صغير لكن متزايد من المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية الفارين من هونج كونج التي تحكمها الصين. وعبرت تايوان عن دعمها القوي للمتظاهرين ورفضت مرارا مقترحات بكين لحكم الجزيرة بنموذج "دولة واحدة ونظامان" الذي تستخدمه لهونج كونج.

وانضم مسؤولون كبار من الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم إلى إعادة الافتتاح، اليوم السبت، بمن فيهم رئيس البرلمان يو شيي كون، الذي قال، إنها لحظة "فخر" لديمقراطية الجزيرة.

أرسلت الرئيسة تساي، قدرًا من بساتين الفاكهة ورسالة قصيرة تهنئه فيها، مستشهدة بأغنية مسيحية غالبًا ما يغنيها المتظاهرون في هونج كونج تطالب بالعدالة والإنصاف.

Advertisements

وكتب نائب الرئيسة التايوانية المنتخبة، ويليام لاي، على حسابه الخاص في فيسبوك: "إذا فشل متجر لبيع الكتب في تايوان لمجرد أنه لا يعجب الصين، فإن أكثر ما تفتخر به تايوان - الديمقراطية والحرية - سيعاني من ضرر كبير".

وقال: "يجب أن ندين بشدة العنف والترهيب. الجميع، نرجو منهم دعم المكتبة. إن دعم Causeway Bay Books في تايبيه هو دعم حرية النشر في تايوان".

وقال "لام"، الذي انتقل إلى تايوان العام الماضي لـ"رويترز"، إنه قلق بشأن المزيد من الهجمات لكنه سيواصل معركته ضد الحزب الشيوعي الصيني بإعادة فتح متجر صغير مكتظ بالكتب السياسية في قلب تايبيه.

وأضاف: "فتح محل لبيع الكتب يمثل مقاومة ... تايوان بحاجة إلى المزيد من المكتبات مثل هذا"، مضيفًا، أنه يأمل في إنشاء فرع في مدينة كاوهسيونج الساحلية بالجزيرة.

وقالت الشرطة، إن ثلاثة مشتبه بهم اعتقلوا وأفرج عنهم بكفالة هذا الأسبوع بسبب الهجوم.

كان سجن "لام" جزءًا من عملية منسقة لجهاز الأمن الصيني أدت إلى اختفاء خمسة من بائعي الكتب في أواخر عام 2015، ثم ظهروا لاحقًا في الحجز الصيني حيث أجبروا على الإدلاء باعترافات على التلفزيون العام.

وفي حديثه في متجر مزدحم بالصحفيين، هنأ الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي لوه ون جيا، إعادة فتح "لام" في "أرض الديمقراطية".

وقال "لوه" لـ"لام": "آمل أن تعود مكتبة الكتب ذات يوم إلى أصلها - خليج كوزواي في هونج كونج".