“صحتي متدهورة وقد أموت”.. أميرة سعودية تناشد الملك إطلاق سراحها

ناشدت أميرة سعودية بارزة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير، محمد بن سلمان، إطلاق سراحها من السجن مع بدء شهر رمضان.

وقالت الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، في رسالة، نُشِرت على موقعها الإلكتروني، وحسابها على فايسبوك: “أنا موجودة، حالياً، بسجن الحاير مع ابنتي سهود الشريف، وحالتي مستمرة في التدهور يوماً بعد يوم قد تؤدي إلى وفاتي”.

وأشارت الأميرة ذاتها إلى أنه لم يُطلق سراحها، أو النظر في أمرها، ولم تتلق العلاج المناسب، بعد مناشدة سابقة.

وطلبت بسمة من عمها، وولي عهده الإفراج عنها، وقالت: “الرجاء إطلاق سراحي لأسترجع صحتي في شهر رمضان المبارك مع أهلي، حيث لم أراهم منذ أكثر من سنة”.

واختفت الأميرة بسمة، البالغة من العمر 56 سنة، في مارس 2019، قبل أن تبلغ في الآونة الأخيرة علنا أنهاً محتجزة في سجن الحاير في العاصمة الرياض منذ أكثر من عام، ومريضة.

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وتعد الأميرة بسمة أصغر أبناء الملك الراحل سعود، من المنتقدين لمعاملة المملكة للمرأة على وجه الخصوص، وهي سيدة أعمال، وكاتبة، وناشطة حقوقية.

وقالت وكالة “رويترز” للأنباء إن أحد أقرباء الأميرة رفض نشر اسمه، نظرا إلى حساسية المسألة، أكد صحة الرسالة، وقال: إن “الأميرة كان من المقرر أن تسافر إلى الخارج لتلقي العلاج عندما تم القبض عليها، في نهاية فبراير 2019، وجرى إبلاغها بعد اعتقالها أنها متهمة بمحاولة تزوير جواز سفر”.

وأضاف قريب الأميرة أن التهم أُسقطت عنها، لكنها لا تزال مسجونة مع ابنتها، التي كانت معها عند اعتقالها، حسب وكالة رويترز.