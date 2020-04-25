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شهد المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، أمس الجمعة، أجواء احتفالية استثنائية، بعما تم الإحتفال بعيد ميلاد طفلة مصابة بفيروس كورونا المستجد.
الطفلة التي تبلغ من العمر 8 سنوات، لازالت تتلقى العلاج من فيروس كورونا المستجد بمستشفى الأم والطفل التابع للمركز الإستشفائي محمد السادس بمراكش.
الإحتفال بالطفلة مر في أجواء تعمها الفرحة بحضور بعض الأطر الطبية، الذين كسروا حالة الخوف والهلع الذي تسببت فيها جائحة كوفيد-19.
كانت هذه تفاصيل خبر الأطر الطبية يكسرون الخوف بلحظات فرح.. الإحتفال بعيد ميلاد طفلة مصابة بكورونا داخل المستشفى الجامعي بمراكش – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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