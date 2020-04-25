كشف خافيير تيباس، رئيس العصبة الاحترافية الاسبانية لكرة القدم، أن منافسات الدوري ستلعب، ولن تحدث تغييرات في عدد الفرق على خلفية التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وقال المسؤول الاسباني، وفق ما نشرته صحيفة “ماركا”، المتخصصة والواسعة الانتشار، إنه حينما تتلقى العصبة الضوء الأخضر لاستئناف المنافسات الكروية لا أحد باستطاعته الامتناع عن اللعب.
وتابع قائلا “نحاول ألا تكون الجائحة أزمة اقتصادية، نأمل أن تعود الحياة إلى طبيعتها ونستأنف السير العادي للمنافسات، لأن العديد من العائلات مرتبطة بمجال كرة القدم”.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس العصبة الإسبانية لكرة القدم: البطولة ستلعب بعد تلقي الضوء الأخضر ولا تغيير في عدد الفرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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