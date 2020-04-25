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دول أوروبية تدعو إلى هدنة إنسانية في ليبيا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 25 أبريل 2020

دعت دول أوروبية، اليـوم السبـت، 25/نيسان/2020، إلى هدنة إنسانية في ليبيا.

 

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وقالت مصادر إعلامية إن ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والاتحاد الأوروبي دعوا بعقد هدنة إنسانية في ليبيا.

 

وتأتي هذه الدعوة وسط اشتداد المعارك بين قوات الجيش ومليشيا الوفاق المدعومة من تركيا.

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