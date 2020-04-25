شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:51 مساءً, 25 أبريل 2020 م المناطق - واس أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن تسجيل 115 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 1905 وعدد الوفيات 10.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن 329 حالة قد تماثلت للشفاء.

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