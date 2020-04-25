شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية : المتعافون من كورونا غير محصنين من الإصابة والان نبدء بالتفاصيل
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت إنه "لا دليل" حاليا على أن المتعافين من مرض كوفيد-19 ولديهم أجسام مضادة غير معرضين لعدوى ثانية بفيروس كورونا المستجد.
وحذرت المنظمة في بيان من إصدار "جوازات حصانة" أو "شهادات أمان من المخاطر" لمن أصيبوا وقالت إن هذا الأمر قد يزيد من خطر الانتشار لأن هؤلاء الأشخاص ربما يتجاهلون الإرشادات.
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