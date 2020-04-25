شكرا لقرائتكم خبر عن 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ماليزيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت ماليزيا اليوم تسجيل 51 حالة إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا. وقالت وزارة الصحة الماليزية في بيان لها اليوم إن العدد الكلي للحالات المسجلة بلغ 5742 حالة فيما بلغ عدد الوفيات 98 شخصا.

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