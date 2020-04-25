شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل 152 ألف إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
سجلت ألمانيا حتى صباح اليوم أكثر من 152400 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 2500 حالة في غضون 24 ساعة، بحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية استنادا إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية.
وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 5461 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 196 حالة في غضون 24 ساعة.
من جهته أوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، أنه تعافى نحو 109800 مصاب من فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تسجل 152 ألف إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.