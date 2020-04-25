شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل 152 ألف إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت ألمانيا حتى صباح اليوم أكثر من 152400 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 2500 حالة في غضون 24 ساعة، بحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية استنادا إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية.

وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 5461 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 196 حالة في غضون 24 ساعة.

من جهته أوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، أنه تعافى نحو 109800 مصاب من فيروس كورونا.