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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دول أوروبية تدعو إلى هدنة إنسانية في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
دعت دول أوروبية، اليـوم السبـت، 25/نيسان/2020، إلى هدنة إنسانية في ليبيا.
وقالت مصادر إعلامية إن ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والاتحاد الأوروبي دعوا بعقد هدنة إنسانية في ليبيا.
وتأتي هذه الدعوة وسط اشتداد المعارك بين قوات الجيش ومليشيا الوفاق المدعومة من تركيا.
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