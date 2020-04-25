شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دول أوروبية تدعو إلى هدنة إنسانية في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 دعت دول أوروبية، اليـوم السبـت، 25/نيسان/2020، إلى هدنة إنسانية في ليبيا.

Advertisements وقالت مصادر إعلامية إن ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والاتحاد الأوروبي دعوا بعقد هدنة إنسانية في ليبيا. وتأتي هذه الدعوة وسط اشتداد المعارك بين قوات الجيش ومليشيا الوفاق المدعومة من تركيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دول أوروبية تدعو إلى هدنة إنسانية في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.