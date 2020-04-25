الصين تسجل 7 إصابات بكورونا لعائدين من الخارج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن إقليم شنشي شمال غرب الصين، السبت، عن 7 حالات إصابة جديدة وافدة بفيروس كورونا جميعها لمواطنين عائدين من روسيا على الرغم من تراجع حالات الإصابة المحلية في البلاد إلى حد بعيد.



كما أعلنت مدينة مانتشولي الساحلية في إقليم منغوليا الداخلية رصد ثلاث حالات إصابة جديدة وافدة، دون ذكر تفاصيل.

وفرضت الصين إجراءات فحص مشددة في الموانئ والنقاط الحدودية ومنعت دخول الأجانب في 28 مارس/آذار، بل حوّلت مسار الرحلات الدولية بعيدا عن العاصمة بكين، لكنها لا تزال تسجل حالات جديدة بسبب عودة المواطنين من الخارج على الرغم من احتمالات إصابتهم بالعدوى. وفي الأيام الماضية عاد الكثير من هؤلاء من روسيا.

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كانت الإصابات الجديدة، في شنشي، لمواطنين صينيين عادوا في 20 أبريل/نيسان في رحلة جوية من موسكو، وجرى تحويل مسارها بعيدا عن بكين.

وحتى السبت، تأكدت إصابة 30 شخصا على متن طائرة هذه الرحلة بالفيروس إلى جانب ثمانية مصابين بدون أعراض وفقا لما أعلنته لجنة الصحة في الإقليم.

ولم يُعلن المزيد من التفاصيل بشأن الحالات الوافدة في مانتشولي في منغوليا الداخلية. وأعلن الإقليم الواقع في شمال البلاد الجمعة أنه سيبدأ إخضاع جميع الوافدين من الخارج لحجر صحي لمدة 28 يوما وإجراء اختبارين لكوفيد-19 وكذلك اختبار أجسام مضادة.

وبلغ العدد الكلي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين حتى الآن 82816 حالة، فيما ظلت حصيلة الوفيات عند 4632 شخصا، حيث لم تسجل وفيات جديدة في 24 أبريل/نيسان.