شكرا لقرائتكم إيران تؤكد تراجع وفيات كورونا وموجة تجتاح 6 محافظات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال نائب وزير الصحة الإيراني، إيراج حريرجي، إن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا انخفضت بنسبة 70 في المئة، وفي المقابل، أعلنت المراكز الصحية أن موجة ثانية للوباء اجتاحت 6 محافظات على الأقل.

وأعلن حريرجي خلال مؤتمر صحافي، السبت، أن البلاد شهدت "انخفاضا بنسبة 50 بالمئة" في حالات الإصابات بالفيروس، مضيفا أن المرض في معظم محافظات البلاد ينخفض "بشكل ملحوظ".

ومع هذا لم يقدم تقريرا منفصلا عن الوضع في المحافظات المختلفة. كما لم يعلن المسؤولون في وزارة الصحة عن أرقام الوفيات في المحافظات خلال الأسابيع الأخيرة.

ووفقا للإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة الإيرانية، فقد بلغ عدد الوفيات حتى يوم الجمعة، 5574 حالة، وتجاوز عدد المرضى الذين يعانون من "كوفيد 19" أكثر من 88194 شخصا.

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وفي المقابل، أعلن مركز أبحاث البرلمان الايراني في تقرير الأسبوع الماضي، أن العدد الحقيقي للوفيات في إيران هو ضعف ما هو معلن من قبل وزارة الصحة، وأكد أن عدد الإصابات الحقيقي بين 8 إلى 10 أضعاف الأرقام الرسمية.

من ناحية أخرى، قال محمد مهدي غويا، رئيس مركز الأمراض المعدية التابع لوزارة الصحة الإيرانية، إن هناك موجة تفشي ثانية لفيروس كورونا في محافظات أذربيجان الغربية وأذربيجان الشرقية وطهران وفارس.

وذكر غويا خلال اجتماع في جنوب خراسان، السبت، أن هذه المحافظات "سياحية ومزدحمة"، محذرا من أن "وباء كورونا ستكون له عدة موجات في البلاد"، وأنه يجب الاستعداد لمواجهة هذا المرض.

كما أفاد مسؤولون محليون في محافظتي الأهواز وزنجان، الجمعة، بزيادة انتشار المرض، مؤكدين أن الوضع "مثير للقلق".

ويعزو المسؤولون السبب الرئيسي لزيادة انتشار فيروس كورونا في مختلف المحافظات مجددا إلى زيادة حركة المواطنين عقب رفع القيود.