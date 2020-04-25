روحاني: المسؤولون حريصون على سلامة المواطنين وصحتهم ويدرسون إمكانية فتح المراكز الدينية

أكّد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنّ "المسؤولين في القطاع الصحّي ومراجع الدين حريصون على سلامة المواطنين وصحّتهم، ويدرسون في الوقت ذاته إمكانيّة فتح المراكز الدينية كالمساجد والعتبات المقدّسة، الأمر الّذي يبعث على الأمل أنّه في حال ارتفاع شاخص السيطرة على انتشار فيروس "كورونا"، يكون بالإمكان فتح المراكز الدينيّة ضمن الشروط والتعليمات الصحيّة المناسبة".
ولفت في كلمة له خلال جلسة للمركز الوطني لمكافحة "كورونا"، إلى أنّه "في حال استمرار الجهود الصحيّة وتعاون المواطنين بهذه الوتيرة، فبالإمكان قطع سلسلة انتشار الفيروس بشكل ملحوظ".
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