عبدالله: وضعنا مراكز حجر صحي بتصرف أبنائنا في إقليم الخروب العائدين من الخارج

اشار عضو كتلة "​اللقاء الديموقراطي​" النائب ​بلال عبد الله​ في بيان، الى انه "يتوجه باسمه وباسم زميله عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​محمد الحجار​، ورئيسي اتحادات بلديات ​إقليم الخروب​ الشمالي زياد الحجار والجنوبي جورج مخول، لأهلنا في المنطقة، الذين ينتظرون أقرباء او أبناء لهم من الخارج، بأننا وضعنا تحت تصرفهم مراكز حجر صحي بالمواصفات العلمية والصحية المطلوبة، حفاظا على سلامة الجميع".

ولفت عبد الله الى "إننا على استعداد للمساعدة وتأمين حجر صحي للأهل والأبناء. المطلوب فقط الاتصال برئيس ​البلدية​ للتبليغ والتحضير".