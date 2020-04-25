يعقوب: غريب هذا الدفاع عند المساس بالثقب المالي الاسود رياض سلامة

اشار رئيس "حركة النهج" النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى ان "هجوم رئيس ​الحكومة​ السابق ​سعد الحريري​ ورئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ وغيرهما، ربما من قوى من داخل الحكومة، على رئيس الحكومة ​حسان دياب​ والعهد، عند تعرضهم للثقب المالي الأسود حاكم مصرف ​لبنان​ رياض سلامه، الذي امتنع عن تقديم حسابات و​تحويلات مالية​ أفرغت لبنان من العملة الصعبة، ويستمر في ​سياسة​ انهيار العملة الوطنية". إضغط للمزيد

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