النشرة: ملايين دولارات الفيول اويل في قبضة غادة عون بعد توقيف مشتبه بهم

أشارت مصادر مطلعة عبر "النشرة" إلى أن "ملف ​الفيول​ اويل المغشوش الذي تحقق به النائبة العامة الإستئنافية في جبل ​لبنان​ القاضية ​غادة عون​بناءً على إخبار مقدم من رئيس لجنة ​مكافحة الفساد​ في ​التيار الوطني الحر​ المحامي ​وديع عقل​ يشهد تطورات دراماتيكية، إذ تبين أن القاضية عون قد عمدت إلى توقيف عدد كبير من موظفي المنشآت النفطية كما توقيف ممثل شركة سوناطراك في لبنان (هي الشركة الموردة للفيول اويل منذ سنوات، وقد شهدت فضائح عدة في السنوات الماضية في ​الجزائر​).

ولفتت المصادر إلى أن ​باخرة​ فيول اويل جديدة وصلت إلى لبنان، وبما أن معظم الموظفين موقوفين في ​السجن​، منذ مساء البارحة، أمرت القاضية عون بمواكبة بعض الموقوفين أمنياً لدى ​فرع المعلومات​ لفحص الباخرة ​الجديدة​ ومن ثم إعادتهم الى السجن.

واكدت المصادر ان هذا الأمر شكل صدمة كبيرة لعدد من المتابعين، لتبيان مدى جدية التحقيقات التي بقيت لأيام بعيداً عن الأضواء، علماً أن الفيول اويل المستورد الى لبنان يكلف ​الخزينة اللبنانية​ مليارات الدولارات. توقعت المصادر أن يشهد الملف مستجدات كبيرة في ​الساعات​ القادمة.

