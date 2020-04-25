المشنوق: هناك مؤامرة على السنية السياسية وسنواجهها ودياب لا يمكنه ان يقف في وجهها

اشار النائب ​نهاد المشنوق​ الى ان رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ يقود السيارة بطريقة خاطئة و"رح يفوت بالحيط" والحديث عن الماضي والاحقاد لا يفيد. ولفت الى ان هناك حكيم واحد اليوم يُهدئ الأمور وهو رئيس مجلس النواب نبيه برّي.

واعتبر المشنوق في تصريح له من ​دار الفتوى​، بان "هناك مؤامرة على "السنية السياسية" وسنواجهها "ونحن قدها وقدود"، ودياب لا يمكنه ان يقف في وجهها. واكد انه "لا ضرورة لحرب الردود، ودياب يتصرف على طريقة "يلي بيسوق السيارة وبيطلع لورا وبالتالي شي طبيعي إنو يفوت بالحيط".