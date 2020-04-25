سفير الهند بلبنان: العلاقات بين البلدين جيدة جدا وندعو لتطوير العلاقات التجارية بينهما

أكّد سفير ​الهند​ في ​لبنان​ سهيل اجاز خان، أنّ "العلاقات بين الهند ولبنان جيّدة جدًّا، والقوات الهندية مشاركة في "​اليونيفيل​"، ولبنان بلد جميل وشعبه جميل أيضًا، وبعد الانتهاء من وباء "​كورونا​" نريد إعطاء دفعة للعلاقات الثنائيّة بين البلدين".

ولفت في مداخلة إذاعيّة، إلى أنّ "الهند استطاعت مكافحة "كورونا"، واحصى 500 مستشفى وضعت نفسها بالتصرّف في الهند وتساعد على احتواء الوباء"، مشدّدًا على "العلاقات الوديّة بين الحكومتين اللبنانية والهندية". ودعا إلى "تطوير العلاقات التجاريّة بينهما".