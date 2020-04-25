اشار وزير الداخلية محمد فهمي الى ان مؤسسة قوى الأمن الداخلي الوطنية توازي ومن دون أدنى شك أهم المؤسسات الأمنية في البلدان المتقدمة. ولفت في كلمة له خلال زيارته ورئيس الحكومة حسان دياب مديرية العامة لقوى الامن الداخلي، الى انه إن دم شهداء ومصابي هذه المؤسسة بالإضافة إلى بقية المؤسسات الأمنية ادى الى تحقيق انجازات كثيرة، وساهم الى حدٍّ بعيد في حماية لبنان وبقاء لبنان، وشكل عنوان تلاقي اللبنانيين كافة بأطيافهم المتعددة.
اضاف فهمي "نشدد على الإنجازات الميدانية والأمنية وخاصة على صعيد الأمن الاستباقي الذي قامت به المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وخاصة شعبة المعلومات، ونعاهدكم ان تبقى هذه المؤسسة كما كانت منذ إنشائها لخدمة لبنان واللبنانيين".
كانت هذه تفاصيل خبر فهمي: مؤسسة قوى الأمن الداخلي توازي ومن دون أدنى شك أهم المؤسسات الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.