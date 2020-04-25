الأطر الطبية يكسرون الخوف بلحظات فرح.. الإحتفال بعيد ميلاد طفلة مصابة بكورونا داخل المستشفى الجامعي بمراكش – صور

شهد المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، أمس الجمعة، أجواء احتفالية استثنائية، بعما تم الإحتفال بعيد ميلاد طفلة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

الطفلة التي تبلغ من العمر 8 سنوات، لازالت تتلقى العلاج من فيروس كورونا المستجد بمستشفى الأم والطفل التابع للمركز الإستشفائي محمد السادس بمراكش.

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الإحتفال بالطفلة مر في أجواء تعمها الفرحة بحضور بعض الأطر الطبية، الذين كسروا حالة الخوف والهلع الذي تسببت فيها جائحة كوفيد-19.