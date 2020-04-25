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الأطر الطبية يكسرون الخوف بلحظات فرح.. الإحتفال بعيد ميلاد طفلة مصابة بكورونا داخل المستشفى الجامعي بمراكش – صور

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حمزة المتقي 0 تبليغ

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شهد المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، أمس الجمعة، أجواء احتفالية استثنائية، بعما تم الإحتفال بعيد ميلاد طفلة مصابة بفيروس المستجد.

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الطفلة التي تبلغ من العمر 8 سنوات، لازالت تتلقى العلاج من بمستشفى الأم والطفل التابع للمركز الإستشفائي محمد السادس بمراكش.

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الإحتفال بالطفلة مر في أجواء تعمها الفرحة  بحضور بعض الأطر الطبية، الذين كسروا حالة الخوف والهلع الذي تسببت فيها جائحة كوفيد-19.95254837_922842608129892_4986691956777156608_n

 

 

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