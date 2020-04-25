طقس السبت.. جو غائم مع نزول أمطار

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يكون الطقس غائما مع نزول أمطار أو زخات رعدية محلية فوق منطقة طنجة والواجهة المتوسطية والريف والأطلس والسهول الشمالية وشمال المنطقة الشرقية.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا ومصحوبة بأمطار وقطرات متفرقة محلية بالسهول الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية وسوس والمناطق الوسطى، مع احتمال تساقطات ثلجية بقمم الأطلس الكبير، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق، مع احتمال هبوب زوابع رملية شمال الاقاليم الجنوبية للمملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما، من القطاع الغربي بالمنطقة الشرقية، شمالية إلى غربية بالاقاليم الجنوبية، ضعيفة الى معتدلة شمالية إلى أحيانا غربية عموما بباقي المناطق .

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 1 و 07 درجات بمرتفعات الاطلس، وما بين 07 و 12 درجة بالمنطقة الشرقية والريف والسفوح الجنوبية الشرقية و هضاب الفوسفاط ووالماس ، وستكون ما بين 08 و 14 درجة بالشمال والوسط، وستكون مابين 14 و 19 درجة بباقي المناطق الشمالية والوسط والجنوب الشرقي وجنوب البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 07 و 12 درجة بمرتفعات الاطلس والريف، و مابين 12 و 17 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسايس والسهول الداخلية، و مابين 18 و 23 درجة بسوس وسواحل السهول الاطلسية، ومابين 23 و 28 درجة شمال الاقاليم الجنوبية والسفوح الجنوبية الشرقية، ومابين 28 و 33 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد .

وسيكون البحر قليل الهيجان الى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا بين أصيلة وطرفاية ، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل .