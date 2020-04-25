ارتفاع عدد ضحايا كورونا في البلاد إلى 198

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد، اليوم، السبت، إلى 198، بينما وصل عدد المصابين إلى 15148، بحسب معطيات وزارة الصحّة.

ووصل عدد الحالات الخطيرة إلى 130، منهم أكثر من 100 موصول بأجهزة تنفّس صناعي، و99 حالة متوسّطة و8562 طفيفة.

وأوضحت الوزارة أن 6159 من المصابين تماثلوا للشفاء.

وبحسب معطيات وزارة الصحّة، يخضع 413 مريضًا للعلاج في المشافي، بينما يخضع 5916 للعلاج في منازلهم و2397 للعلاج في الفنادق.

وتتّجه الحكومة الإسرائيليّة إلى إتاحة تخفيفات إضافيّة على التقييدات التي فرضتها لاحتواء تفشّي فيروس كورونا، منها فتح محلات تجارية وصالونات حلاقة، في حين يدفع مسؤولون في وزارة الصحّة إلى فتح كامل للقطاع التجاري.

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ومن المقرّر أن تطبّق الإجراءات الجديدة بدءًا من غدٍ،الأحد، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيليّة.

ووفقًا للموقع، فإن الغالبية العظمى من المحلات التجارية المطلة على الشوارع (خارج المجمّعات)، بما في ذلك المطاعم والمقاهي ستعاود فتح أبوابها، على ما يبدو، لكن لن يسمح بأن يتجمّع فيها الزبائن، إنما للبيع وفق صيغة "سفري" (تيك أواي)، بالإضافة إلى فتح محلات بيع الورود والمشاتل والمجوهرات ومحلات الصرافة.

ومن المقرّر كذلك أن تعاود صالونات الحلاقة استقبال زبائنها وفق قواعد ستُحدّد لاحقًا، مع الإعلان عن القرارات الجديدة.

في السياق، قال وزارة التعليم إنها "جاهزة للعودة إلى التعليم فور انتهاء عطلة ’الاستقلال’ لرياض الأطفال والتلاميذ حتى الصف الثالث".