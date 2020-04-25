صحيفة: الإمارات تتقدم ركب الدول التي أظهرت قدرة في مواجهة "كورونا"

السبت 25 أبريل 2020

من جانبها وتحت عنوان " عالم بلا سلاح" قالت صحيفة الخليج ان العالم بعد وباء كورونا لن يكون كما كان قبله، أشياء كثيرة تغيرت. بدا العالم هشاً، يفتقد المناعة، وضعيفاً في مواجهة الوباء رغم ما يمتلك من إمكانات وقدرات علمية ومادية هائلة.. اقتصادات تترنح، وأمم باتت حبيسة المنازل؛ ودول تحولت إلى معازل، وأنظمة صحية فشلت في احتواء الوباء، رغم الجهود الجبارة التي تبذل لاحتواء التداعيات قدر الإمكان، وتحذيرات من بطالة وجوع وفقر وأمراض قد تطال مليارات البشر إذا واصل الوباء مسيرته دون العثور على لقاح فعال يستطيع اجتثاثه في المدى المنظور.



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واشارت الى أن هناك دولاً ومجتمعات أظهرت قدرة على التعاون والتضامن، وظهر شكل مميز من العلاقات الإنسانية الراقية التي تجاوزت كل الحسابات والمواقف السياسية المسبقة، ولعل دولة الإمارات تتقدم ركب هذه الدول.

واوضحت ان العالم يحتاج إلى فكر سياسي جديد، يأخذ بالعلاقات الإنسانية نهجاً في السلوك السياسي، ويبتعد عن منطق القوة والاستغلال والرأسمالية الجشعة، والجوع إلى الحروب والاستحواذ على النظام العالمي، وخلق أعداء لتبرير اقتناء أسلحة الدمار الشامل وتطويرها