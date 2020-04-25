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شكرا لقرائتكم خبر عن أبين.. القوات المشتركة تسيطر على عدة مواقع في مكيراس والان مع التفاصيل
السبت 25 أبريل 2020
تمكنت قوات القوات المشتركة، الجمعة من السيطرة على مواقع استراتيجية بمديرية مكيراس محافظة ابين، على الحدود الجنوبية لمحافظة البيضاء.
وذكر مصدر عسكري ان القوات المشتركة شنت هجوما من ثلاثة محاور على تجمعات حوثية تتمركز في مواقع "التلة، والموقع"، تمكنت خلاله من استعادة عدد من المواقع الاستراتيجية.
وبين المصدر بانه تم فرض سيطرة كاملة على موقع اخرى بينها موقع السنترال في أعلى جبل ثره في مكيراس، بمحافظة ابين، كانت تستخدمه مليشيا الحوثي كمنصة لإطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه مناطق وقرى لودر بمحافظة أبين.
وتكبدت المليشيا عشرات القتلى والجرحى قبل ان تلوذ بالفرار.
ولفت المصدر إلى أن أهمية السيطرة على أعلى جبل ثره، تكمن في تأمين قرى ومناطق لودر ومواقع تمركز القوات المشتركة من القصف المتكرر والعشوائي الذي تشنه مليشيا الحوثي بشكل يومي.
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