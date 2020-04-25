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شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال.. مقتل 35 من "الشباب" الإرهابية في غارة إثيوبية والان مع التفاصيل
السبت 25 أبريل 2020
لقي 35 من مسلحي حركة "الشباب" الإرهابية مصرعهم في غارة جوية للقوات الإثيوبية جنوب غربي الصومال.
ونقل التلفزيون الإثيوبي الرسمي، في بيان عن الجيش، السبت، أن القوات الجوية الإثيوبية شنّت غارة على مقاتلي حركة الشباب الصومالية في منطقة "بيداو"، أسفرت عن مقتل 35 من مسلحي الحركة، وإصابة 14 آخرين.
ولفت البيان إلى أن الغارة الإثيوبية استهدفت عناصر حركة الشباب التي كانت تسعى لشن هجوم على القوات الإثيوبية العاملة في منطقة "بيداو" جنوب غربي الصومال.
وأوضح أن عناصر حركة الشباب تلقت خسائر كبيرة في المنطقة التي كانت تتحرك بها بالقرب من "بيداو"، مشيرا إلى أن من بين القتلى أحد العناصر المعروفين بصناعة المتفجرات.
وتعد هذه الغارة الجوية هي الثانية من نوعها خلال أسبوعين، حيث أعلنت إثيوبيا، في 13 أبريل/نيسان الجاري، مقتل 17 من عناصر حركة الشباب في غارة جوية جنوب غربي الصومال
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