تركيا تستعد لإرسال دفعة جديدة من مرتزقة سوريا إلى ليبيا

السبت 25 أبريل 2020

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا بدأت في نقل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين إلى منطقة تل أبيض باتجاه الأراضي التركية لنقلهم إلى ليبيا.



وبين المرصد أن المخابرات التركية طلبت من قيادات مليشياتها الموجودة في سوريا رفع لوائح جديدة تضم أسماء مئات المقاتلين، لإرسالهم إلى ليبيا للقتال خلال الفترة المقبلة.

وتابع المرصد أن المليشيات التابعة لتركيا في سوريا أوعزت لفصائلها بذلك، وعلى إثره قدمت فصائل عدة قوائم بأسماء فاقت الـ2200 اسم، على رأسها أحرار الشرقي وجيش الشرقية والسلطان مراد وفصائل أخرى.

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ولفت المرصد إلى أن عدد المرتزقة قد يزيد عن 2200، موضحا أن عدة فصائل نأت بنفسها عن إرسال مقاتليها.

وأكد المرصد أن المخابرات التركية أرغمت فصيلين ينحدر معظم مقاتليهما من المنطقة الشرقية على تقديم مئات الأسماء لعناصرهما، لإرسالهم إلى ليبيا للقتال في صفوف قوات الوفاق.

ووفقا للمرصد قدم كل من فصيلي أحرار الشرقية وجيش الشرقية لائحة تضم 500 مقاتل، مؤكدا أن المخابرات التركية تضيق أيضا على فصيل الجبهة الشامية وفيلق الرحمن لرفضهما إرسال عناصر للقتال في ليبيا، عبر إيقاف الدعم المالي