شكرا لقرائتكم خبر عن عدن.. الجزائية المتخصصة تعلن أسماء المتهمين بقضية الانقلاب على الشرعية والان مع التفاصيل

السبت 25 أبريل 2020

أعلنت النيابة الجزائية المتخصصة بعدن أسماء المتهمين بقضية الانقلاب على المؤسسات الدستورية في القضية رقم 165 جرائم جسيمة، والبالغ عددهم 32 شخصاً، والذين يتوجب عليهم الحضور إلى مقر المحكمة الجزائية المتخصصة فـي العاصمة المؤقتة عدن.



وأوضحت النيابة “أنه وتنفيذاً لقرار المحكمة الجزائية فـي جلستها المنعقدة بتاريخ 2/4/ 2020م بأن على المتهمين، الحضور إلى مقر المحكمة الجزائية المتخصصة فـي عدن، بتاريخ 1/6/ 2020م، الموافق 6/ شوال/ 1441هـ، للرد على الدعوى الجزائية المقدمة ضدهم من النيابة الجزائية رقم (165) لعام 2018 ج.ج”.

وأكدت النيابة بأنه إذا لم يحضر المتهمين سيتم محاكمتهم طبقاً لإجراءات محاكمة المتهمين الفارين من العدالة استناداً إلى نصوص المواد (285-288) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لعام 1994م.

والمتهمون هـــــــم:

١ – عبد الملك بدر الدين أمير الدين بن حسين الحوثي

٢- مجمد علي عبد الكريم أمير الدين الحوثي

٣- عبد الله يحيى الحاكم الملقب أبو علي الحاكم

٤- مـــــهــدي صـــالح المـــشـــاط

٥- عبد الخالق بدر الدين أمير الدين الحوثي

٦- عبد الكريم أمــير الدين الحوثي

٧- يحيى محمد الــشــامي

٨- زكريا يحيى محمد الشامي

٩- محسن صالح الحـــمزي

١٠- محمد ناصر العاطفي

١١- يوسف عبد الله حسين الفيشي

١٢- عبد القادر قاسم أحمد الشامي

١٣- عبد الرب صالح أحمد جرفان

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١٤- صـالح مســفــر الـشـاعــر

١٥- طــه أحــمـد المــتوكل

١٦- يحيى بدر الدين أمير الدين الحوثي

١٧- محمد عبد الكريم الغماري

١٨- نايف أبو خــرفـشـة

١٩- عبد الإله محمد حجر

٢٠- حسين حمود العزي

٢١- أحمد محمد يحيى حامد

٢٢- سليم محمد نعمان المغلس

٢٣- عبد الكريم هاشم الخيواني

٢٤- عبد العزيز محمد أحمد الحمزي

2٥- مبارك المشن الزايدي

٢٦- علي علي القحوم

٢٧- ضيف الله قاسم الشامي

٢٨- محمد ناصر البخيتي

٢٩- يوسف حسن إسماعيل المداني

٣٠- حسين عبد الله المقبولي

٣١- محمود عبد القادر الجنيد

٣٢- عبد العزيز صالح بن حبتور