شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع مواد غذائية وإيوئية للاسر المتضررة من السيول بعدن والان مع التفاصيل

السبت 25 أبريل 2020 وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية، اليوم، مواد غذائية وحقائب إيوائية للأسر المتضررة من كارثة الأمطار والسيول بحي المرسابة بمديرية صيرة بعدن، وذلك إستجابة للأضرار التي خلفتها الامطار والسيول في العاصمة المؤقتة عدن.

Advertisements وثمن المنسق العام للجنة العليا للإغاثة جمال بالفقية ، ورئيس دائرة السلطة المحلية بالامانة العامة بمجلس الوزراء مقبل القطيبي ، جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية في توفير مواد غذائية وايوائية للمتضررين. واوضح منسق الإغاثة العاجلة بمركز الملك سلمان بعدن عبدالله الطيار، بأن التوزيع يأتي أستجابة طارئة للمركز لتخفيف من أضرار السيول التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن.

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