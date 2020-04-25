شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات تسجل 525 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل

السبت 25 أبريل 2020 اعلنت دولة الامارات العربية المتحدة ، اليوم ، تسجيل 525 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالي الحالات المؤكدة الى 9281 حالة.

واضحت وزارة الصة ووقاية المجتمع في بيان لها ، بانها سجلت 8 حالات وفاة من جنسيات مختلفة جراء فيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الوفيات 64 حالة..مشيرة الى شفاء 123 حالة جديدة لمصابين بالفيروس لترتفع حالات الشفاء الى 1,760 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات تسجل 525 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.