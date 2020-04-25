ترامب يوقع خطة مساعدة اقتصادية جديدة بنصف تريليون دولار

السبت 25 أبريل 2020

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، على خطة مساعدة اقتصادية جديدة للولايات المتحدة قيمتها نحو نصف تريليون دولار.



وحسب فرانس برس، تهدف الخطة إلى دعم الاقتصاد الذي تضرر بشدة جراء القيود المفروضة لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقال ترامب أثناء توقيعه النص في المكتب البيضاوي غداة إقراره في الكونجرس، "إنه خبر جيد للشركات الصغيرة وخبر جيد للعمّال".

وحصلت الخطة قبل ساعات على موافقة مجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ الأمريكي عبر تخصيص 483 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا.

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وستوجه الحزمة الجديدة للشركات الصغيرة والمستشفيات وتعزيز الفحوصات المخبرية لمواجهة فيروس كورونا.

وأقر النواب الخطة بأغلبية 388 صوتاً مقابل 5 فقط صوتوا ضدها وواحد امتنع عن التصويت.

ووافق مجلس النواب الأمريكي نهاية مارس/آذار الماضي على حزمة قيمتها 2.2 تريليون دولار، وهي الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة.

والخطة الجديدة تسعى لمساعدة الأفراد والشركات في مواجهة التباطؤ الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا وتزويد المستشفيات بالإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها.

وتتضمن حزمة الإنقاذ التريليونية التي تم إقرارها سابقاً، 500 مليار دولار للصناعات المتضررة و290 مليار دولار لتمويل مدفوعات تصل إلى ثلاثة آلاف دولار لملايين الأسر.

وتشمل أيضاً 350 مليار دولار قروضاً للشركات الصغيرة و250 مليار دولار للتوسع في إعانة البطالة و100 مليار دولار للمستشفيات والأنظمة الصحية ذات الصلة، و30 ملياراً لتمويل الأبحاث الهادفة إلى إيجاد لقاح وعلاجات لـ"كوفيد-19".