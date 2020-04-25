شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 63 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في النرويج والان مع التفاصيل

السبت 25 أبريل 2020 أعلنت السلطات النرويجية الجمعة ،عن تسجيل 63 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الاجمالي الى 7408 حالة.

واوضح المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان له ، بان عدد حالات الوفاة ارتفع الى 191 حالة بعد تسجيل 11 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية..مشيراً الى ان 206 اشخاص يرقدون حاليا في وحدات العناية المركزة

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