المحكمة العليا تنحاز لسياسة ترامب بشأن الهجرة في أزمة كورونا

السبت 25 أبريل 2020

رفضت المحكمة الأمريكية العليا، محاولة من نيويورك وولايتين أخريين تعليق سياسة الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة خلال جائحة فيروس كورونا.



وتحظر هذه السياسة منح إقامة قانونية دائمة لمهاجرين معينين ترى الإدارة أن المرجح أن يحتاجوا إلى مساعدة حكومية في المستقبل.

وجاء قرار المحكمة، الجمعة، بعد طلب نيويورك التي انضمت إليها ولايتا كونيتيكت وفيرمونت بمراجعة قرار ترامب.

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وقالت الولايات إن هذا الإجراء يعرقل جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا، من خلال منع المهاجرين من الحصول على رعاية صحية ومزايا عامة تعد أدوات أساسية لحماية الناس.

وكان ترامب أعلن، الأربعاء الماضي، توقيع مرسوم علّق بموجبه لمدة 60 يوما إصدار تصاريح الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، في خطوة قال إنها ترمي لحماية العمال من التدهور الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ترامب أن "هذا الأمر سيتيح لنا ضمان أن الأمريكيين العاطلين عن العمل من جميع الخلفيات سيكونون أول المستفيدين من الوظائف عند إعادة فتح الاقتصاد".

ولم يستبعد الرئيس الأمريكي تمديد العمل بهذا التعليق، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيتم النظر فيه "في الوقت المناسب".