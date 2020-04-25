شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يرفع جرائم سرقة ماكينات الصرف الآلي في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أظهر استطلاع أجرته وكالة الأنباء الألمانية حدوث زيادة ملحوظة في جرائم سرقة ماكينات الصرف الآلي

في الولايات الألمانية في ظل تداعيات جائحة كورونا.

Advertisements

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن عدد هذه الجرائم في ولاية شمال الراين ويستفاليا، استنادا إلى مكتب مكافحة الجريمة هناك، وصل بحلول ليلة الخميس/الجمعة الماضية إلى 72 جريمة، مقابل 30 جريمة فقط في نفس الفترة من العام الماضي.

وتعتقد لجنة "هيت" التي شكلها مكتب مكافحة الجريمة لمتابعة هذه التطورات أن الكثير من التفجيرات التي تتم بهدف السرقة، نفذها مجرمون يعيشون في ضواحي مدينتي اوتريخت وامستردام بهولندا، حيث رأت اللجنة أن ماكينات الصرف الآلي في هولندا تم تأمينها بشكل جيد بحيث لم يعد لمثل هذه الجرائم وجود هناك، وأضافت أن هؤلاء المجرمين تزايد مجيئهم إلى شمال الراين ويستفاليا في ظل إغلاق الحدود مع بلجيكا وفرنسا بسبب جائحة كورونا.

ووفقا للاستطلاع، وصل عدد تفجير ماكينات الصرف الآلي في ولاية سكسونيا السفلى منذ مطلع العام إلى 19، ونجح المنفذون في الاستيلاء على أموال في ست جرائم فقط، بينما بلغ إجمالي عدد هذه الجرائم العام الماضي 45 جريمة، لم ينجح منها 29 .