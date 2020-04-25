شكرا لقرائتكم خبر عن 17 وفاة جديدة بكورونا في الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة الصحة الفلبينية اليوم السبت تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد وزيادة الإصابات بواقع 102. وقالت الوزارة في بيان إن العدد الكلي للإصابات ارتفع إلى 7294 حالة والوفيات إلى 494 شخصا. كما تعافى 30 مريضا ليرتفع بذلك عدد حالات الشفاء إلى 792 شخصا.

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