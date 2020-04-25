شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ألف إصابة بفيروس كورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد إلى 775 شخصا فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 24506 حالات.
وذكرت الوزارة في بيان حول إحصائيات الـ24 ساعة الأخيرة أنه تم تسجيل 57 حالة وفاة و1429 إصابة جديدة فيما بلغ عدد حالات الشفاء من الفيروس حتى الآن 5063.
كانت هذه تفاصيل خبر 24 ألف إصابة بفيروس كورونا في الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.