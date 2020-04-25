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24 ألف إصابة بفيروس كورونا في الهند

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أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم ارتفاع عدد وفيات (كوفيد 19) في البلاد إلى 775 شخصا فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 24506 حالات.

وذكرت الوزارة في بيان حول إحصائيات الـ24 ساعة الأخيرة أنه تم تسجيل 57 حالة وفاة و1429 إصابة جديدة فيما بلغ عدد حالات الشفاء من الفيروس حتى الآن 5063.

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