شكرا لقرائتكم خبر عن طائرت الوفاق تقصف شرق العاصمة طرابلس والان نبدء بالتفاصيل

تعرضت مدينة بني وليد جنوب شرق العاصمة الليبية طرابلس الليلة الماضية لقصف متواصل من طيران مسير تابع لقوات الوفاق على مناطق متفرقة من المدينة. وأفادت مصادر أمنية محلية أن قوات الوفاق استهدفت طيران مسير لسيارات وقود وسيارة تموين بين منطقتي شميخ وتينيناي، جنوب المدينة. وأضافت المصادر أن "القصف المستمر على مدينة بني وليد خلق حالة من الخوف والذعر لدى المواطنين، مشيرة إلى انقطاع جميع وسائل الاتصال عن المناطق التي تعرضت للقصف، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين".

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