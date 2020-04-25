شكرا لقرائتكم خبر عن الصين : 7 إصابات كورونا قادمة من روسيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن إقليم شنشي في شمال غرب الصين اليوم السبت سبع حالات إصابة جديدة وافدة بفيروس كورونا جميعها لمواطنين عائدين من روسيا على الرغم من تراجع حالات الإصابة المحلية في البلاد إلى حد بعيد.

كما أعلنت مدينة مانتشولي الساحلية في إقليم منغوليا الداخلية رصد ثلاث حالات إصابة جديدة وافدة دون ذكر تفاصيل.

وفرضت الصين إجراءات فحص مشددة في الموانئ والنقاط الحدودية ومنعت دخول الأجانب في 28 مارس بل وحولت مسار الرحلات الدولية بعيدا عن العاصمة بكين.

لكنها لا تزال تسجل حالات جديدة باستمرار بسبب عودة المواطنين من الخارج على الرغم من احتمالات إصابتهم بالعدوى. وفي الأيام الماضية عاد الكثير من هؤلاء من روسيا.