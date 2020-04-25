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ارتفاع بالحرارة وزخات مطر.. تعرف على حالة الطقس للاسبوع الحالي

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اعلنت هيئة الانواء الجوية، السبت، عن حالة الطقس للاسبوع الحالي، فيما اشارت الى انه سيشهد زخات مطر وارتفاع بالحرارة.

اليوم السبت

 

 

جدول بدرجات الحرارة وحالة الطقس لكافة المحافظات ومناطق البلاد لليوم بحسب الهيئة العامة للأنواء:

 

 

غدا الاحد

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بعد غد الاثنين

 


الثلاثاء المقبل

 


الاربعاء المقبل

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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