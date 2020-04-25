اعلنت هيئة الانواء الجوية، السبت، عن حالة الطقس للاسبوع الحالي، فيما اشارت الى انه سيشهد زخات مطر وارتفاع بالحرارة. اليوم السبت جدول بدرجات الحرارة وحالة الطقس لكافة المحافظات ومناطق البلاد لليوم بحسب الهيئة العامة للأنواء: غدا الاحد Advertisements بعد غد الاثنين

الثلاثاء المقبل

الاربعاء المقبل

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كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع بالحرارة وزخات مطر.. تعرف على حالة الطقس للاسبوع الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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